L’Intelligenza Artificiale di Samsung per i Tablet

Samsung ha presentato oggi la nuova serie di tablet Galaxy Tab S10, comprendente il Galaxy Tab S10 Ultra e il Galaxy Tab S10+. Questi dispositivi si caratterizzano per l’integrazione dell’intelligenza artificiale Galaxy AI, migliorando notevolmente le prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Il Galaxy Tab S10 Ultra, in particolare, mostra un progresso significativo con un incremento dell’18% nella CPU, del 28% nella GPU e del 14% nella NPU, offrendo così un’esperienza AI più fluida e reattiva, particolarmente per compiti complessi come assistenti virtuali e riconoscimento vocale.

Entrambi i modelli offrono display straordinari, con il Tab S10 Ultra che vanta uno schermo da 14,6 pollici e il Tab S10+ da 12,4 pollici, entrambi dotati della tecnologia Dynamic AMOLED 2X e di un sistema anti-riflesso. La S Pen inclusa permette avere accesso facilitato a funzioni come l’Assistente Note, per prendere appunti in modo efficace, e l’Assistente al disegno, che stimola la creatività. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, la scrittura a mano risulta più chiara e leggibile. La funzione PDF Overlay Translation consente di tradurre testi direttamente nei PDF mantenendo il formato originale.

Un’importante novità è rappresentata dalla funzionalità Vista Mappa 3D, che aiuta nella gestione dei dispositivi collegati tramite SmartThings, mentre la modalità AI Energy monitora i consumi energetici per un uso più sostenibile. La struttura in Armor Aluminum, con certificazione IP68, garantisce resistenza e durabilità, mentre la batteria a lunga durata con Ricarica Ultrarapida permette utilizzo prolungato.

La sicurezza è assicurata dalla piattaforma Samsung Knox, che offre protezione avanzata e monitoraggio in tempo reale delle minacce. Gli utenti possono anche scegliere di disattivare l’elaborazione dei dati online, mantenendo il controllo sui propri dati personali.

Il lancio della serie Galaxy Tab S10 è previsto in Italia dal 3 ottobre 2024, con varie configurazioni e prezzi che vanno da 1.149 euro per il Galaxy Tab S10+ a 1.939 euro per il modello ultra dotato di 1TB di memoria 5G. L’ecosistema Galaxy continuerà a crescere grazie a molte app di terze parti integrate, rendendo questi tablet strumenti ideali per la creatività e la produttività. Maggiori dettagli possono essere trovati nel sito ufficiale di Samsung.