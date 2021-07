Qualche giorno fa, il 5 luglio, è uscito un software che tramite l’intelligenza artificiale in un video individua i politici distratti durante una seduta parlamentare, li riconosce e manda automaticamente a tutti un tweet in cui gli intima di concentrarsi sul dibattito.

Non in Italia, in Belgio, nella parte fiamminga del Belgio. Infatti il profilo Twitter associato si chiama “gli scrollatori fiamminghi”, chiaro riferimento alla pratica di fare scroll sul telefonino. Dietro c’è un artista belga, Dries Depoorter, che ha firmato alcuni progetti molto particolari come la app che puoi usare per chattare solo quando il tuo smartphone ha meno del 5 per cento di batteria (nome: Muori con Me) e un orologio che non segna l’ora ma ti indica quanto hai già vissuto sulla base dell’aspettativa di vita (nome: La vita è breve).

Il progetto sulla sorveglianza dei politici sui social ha avuto molto successo come era prevedibile e molti hanno chiesto di poterlo utilizzare nei rispettivi Paesi. Vedremo se andrà avanti: sicuramente è una dimostrazione brillante delle potenzialità dell’intelligenza artificiale epperò qualcosa non mi torna. Non c’è dubbio che lo spettacolo delle sedute parlamentari in cui uno parla e i presenti non ascoltano perché occupati ad armeggiare con lo smartphone non è bello (e quello delle aule parlamentari vuote ancora peggiore). E i politici fannulloni non hanno certo bisogno di avvocati difensori. Ma siamo sicuri che il fatto di guardare il telefonino possa essere un indicatore univoco di distrazione? Quante volte guardiamo il telefonino mentre seguiamo qualcuno che parla? E quante volte lo facciamo per verificare o approfondire qualcosa che abbiamo appena ascoltato? Non tutti gli scrollatori sono uguali. E l’intelligenza artificiale non può saperlo.

photo credit Twitter @FlemishScroller