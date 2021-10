Creare suoni con una pennellata, suonare il pianoforte con facilità, produrre musica con un click. Sono tra le operazioni permesse dalle applicazioni che Sony CS Lab presenta al Maker Faire 2021, in programma dall’8 al 10 ottobre. Tutte caratterizzate dall’utiiizzo e dallo sviluppo dell’Intelligenza artificiale.

Tra le creazioni più interessanti c’è l’applicazione Piano Inpainting, che consente a chiunque di comporre complessi brani musicali al pianoforte in un’ampia varietà di stili. Si tratta di un assistente virtuale in grado di aggiungere le parti mancanti all’interno di un’esecuzione e che rende possibile la realizzazione di nuovi pezzi musicali in modo veloce. Pia è disponibile come plug-in Ableton Live e questo consente ai musicisti di integrarla nei flussi di lavoro, all’interno di una workstation audio digitale professionale.

Per approcciarsi al mondo musicale in modo orgininale ecco Notono, interfacia web open-source che aiuta a generare e trasformare i suoni degli strumenti musicali attraverso operazioni simili alla pittura. Diventa quindi possibile “dipingere” un po’ di chitarra all’inizio del brano per un attacco più ruvido, o magari inserire l’organo nelle frequenze più basse, fino a disegnare le trame luminose della tromba nelle frequenze medie e alte alla fine del pezzo. Basta collegare una tastiera Midi al computer e usare il suono risultante come un sintetizzatore per suonare accordi e melodie. Si può anche continuare a modificare il suono o lasciare che si trasformi da solo durante l’esecuzione.

Grazie all’intelligenza artificiale diventa uno strumento musicale anche la Flow machine, che funziona come plug-in della workstation audio digitale e presenta un modello di machine learning che analizza i dati musicali in base alla palette stilistica, selezionata dall’utente, per abbinare il genere e la progressione di accordi del brano che desiderano creare. All’interno di Flow Machines, gli utenti possono creare la propria originale palette di stili o scegliere tra le varie preimpostate.

Infine DrumNet, lo strumento interattivo di Intelligenza artificiale che serve a generare ritmi di batteria su una musica esistente. L’utente può selezionare uno stile posizionando un punto su un piano 2D. Gli stili disponibili vengono appresi dalla musica reale tramite machine learning. I ritmi si adattano automaticamente al tempo della musica e alla struttura e per ottenere ritmi coerenti: i diversi tipi di percussione possono basarsi non solo sulla musica in ingresso, ma anche sui ritmi già generati all’interno di DrumNet. Con DrumNet un utente può anche estrarre lo stile ritmico da un file audio esistente e usarlo come preset.