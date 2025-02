L’Intelligenza Apple in Cina sarà Sotto la Gestione di Alibaba

Pochi giorni fa, è stata riportata la notizia che Apple ha scelto Alibaba come partner in Cina per i servizi di intelligenza artificiale. Oggi, Joe Tsai, presidente di Alibaba, ha confermato ufficialmente questo accordo durante il World Government Summit di Dubai. Tsai ha dichiarato: “Hanno parlato con diverse aziende in Cina e alla fine hanno scelto di fare affari con noi. Vogliono usare la nostra intelligenza artificiale per alimentare i loro telefoni. Ci sentiamo estremamente onorati di collaborare con una grande azienda come Apple.” Prima di giungere a questa decisione, Apple ha avuto colloqui con altre aziende cinesi come Baidu, ByteDance e Tencent, ma non ha preso in considerazione la AI di DeepSeek, che è stata molto discussa recentemente.

La necessità di ottenere un permesso del governo cinese per i servizi di intelligenza artificiale rende cruciale per Apple avere un partner locale. Infatti, i permessi sono rilasciati solo a aziende cinesi, il che ha impedito finora alla tecnologia dell’intelligenza artificiale di Apple di entrare nel mercato cinese. Adesso che Apple ha trovato un partner in Alibaba, la situazione è destinata a cambiare. Con questa alleanza, Apple spera di offrire i suoi servizi basati sull’intelligenza artificiale in Cina, ampliando così la sua presenza e operatività nel mercato cinese. Questo passo segna un’importante evoluzione per Apple nelle sue strategie di mercato in una delle regioni più decisive per la tecnologia e i servizi digitali.