18.7 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Spettacolo

Lino Patruno e il Ritorno del Jazz in Italia al Pentalfa Club

Da stranotizie
Lino Patruno e il Ritorno del Jazz in Italia al Pentalfa Club

Ritorna sul palco del Pentalfa Club uno dei grandi nomi del jazz italiano: Lino Patruno, accompagnato da Silvia Manco al piano e voce, Gianluca Galvani alla cornetta, Guido Giacomini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria. Lino Patruno, originario di Crotone, ha iniziato la sua carriera a Milano, diventando un artista versatile con esperienze che spaziano dal jazz al cabaret, dal teatro al cinema.

La sua carriera è cominciata nelle prime jazz band milanesi. Negli anni ’60, insieme a Roberto Brivio e Nanni Svampa, fondò “Il Teatrino Dei Gufi”, un innovativo cabaret italiano. Successivamente, collaborò con Nanni Svampa e Franca Mazzola realizzando per la RAI serie di grande successo, come “Portobello”.

Patruno ha suonato con molti maestri del jazz e ha scritto la sceneggiatura e la colonna sonora del film “Bix”, presentato al Festival di Cannes. Ha partecipato a innumerevoli festival jazz internazionali, dai primi anni ’60 agli anni ’90, e ha diretto festival come quelli di San Marino e Crotone.

Attualmente vive a Roma, dove è anche attivo nel cinema e fa parte della Giuria del David di Donatello. Tra i film a cui ha partecipato ci sono “Amarcord” e “Mussolini, ultimo atto”, e ha firmato colonne sonore per diverse produzioni teatrali e cinematografiche.

Ha pubblicato tre libri autobiografici e continua a insegnare storia del jazz, mantenendo viva la sua passione per la musica. Nel 2011 ha rappresentato l’Italia al prestigioso “New Orleans & Heritage Jazz Festival”, affermandosi come una figura di riferimento nel panorama jazzistico internazionale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Dialogo tra tecnologia e partecipazione in Friuli Venezia Giulia
Articolo successivo
Prevenzione Salute: Milano al centro della sensibilizzazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.