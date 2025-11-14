Lino Patruno e il Ritorno del Jazz in Italia al Pentalfa Club

Ritorna sul palco del Pentalfa Club uno dei grandi nomi del jazz italiano: Lino Patruno, accompagnato da Silvia Manco al piano e voce, Gianluca Galvani alla cornetta, Guido Giacomini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria. Lino Patruno, originario di Crotone, ha iniziato la sua carriera a Milano, diventando un artista versatile con esperienze che spaziano dal jazz al cabaret, dal teatro al cinema.

La sua carriera è cominciata nelle prime jazz band milanesi. Negli anni ’60, insieme a Roberto Brivio e Nanni Svampa, fondò “Il Teatrino Dei Gufi”, un innovativo cabaret italiano. Successivamente, collaborò con Nanni Svampa e Franca Mazzola realizzando per la RAI serie di grande successo, come “Portobello”.

Patruno ha suonato con molti maestri del jazz e ha scritto la sceneggiatura e la colonna sonora del film “Bix”, presentato al Festival di Cannes. Ha partecipato a innumerevoli festival jazz internazionali, dai primi anni ’60 agli anni ’90, e ha diretto festival come quelli di San Marino e Crotone.

Attualmente vive a Roma, dove è anche attivo nel cinema e fa parte della Giuria del David di Donatello. Tra i film a cui ha partecipato ci sono “Amarcord” e “Mussolini, ultimo atto”, e ha firmato colonne sonore per diverse produzioni teatrali e cinematografiche.

Ha pubblicato tre libri autobiografici e continua a insegnare storia del jazz, mantenendo viva la sua passione per la musica. Nel 2011 ha rappresentato l’Italia al prestigioso “New Orleans & Heritage Jazz Festival”, affermandosi come una figura di riferimento nel panorama jazzistico internazionale.