Lino Giuliano torna sui social con un video dopo la squalifica

Lino Giuliano è tornato ufficialmente su TikTok con un video enigmatico, mostrando la sua immagine al buio mentre ascolta “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci, accompagnato da un cuore celeste. Questo video segna la chiusura del capitolo legato alla sua partecipazione al Grande Fratello, dove è stato squalificato prima di varcare la porta rossa. La sua esclusione ha attirato l’attenzione, specialmente per il suo legame con Alessia Pascarella, ex concorrente, che avrebbe dovuto entrare con lui e Maika Randazzo, creando un triangolo amoroso simile a quello dello scorso anno.

Alessia ha difeso Lino dicendo che non è omofobo e che le sue affermazioni, sebbene inaccettabili, sono state pronunciate in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Ha aggiunto che le parole dette non possono essere giustificate, ma va considerato il contesto emotivo in cui sono state espresse. Lino ha commentato il suo allontanamento dal reality come un duro colpo e ha sperato in maggiore comprensione, soprattutto per la sua giovane età. Ha riconosciuto l’errore nella sua comunicazione sui social, ammettendo che spesso vengono usati in modo superficiale e che la gente non sempre percepisce il contesto appropriato delle parole.

Giuliano ha rivelato di aver rinunciato a impegni personali e lavorativi per partecipare alla trasmissione e di sentirsi ora in una situazione difficile. Questa opportunità rappresentava per lui un modo per mostrare chi è davvero e per dimostrare di non essere omofobo. Dopo questa esperienza, ha promesso di prestare maggiore attenzione alle sue azioni e parole in futuro, cercando di migliorare se stesso.

In sintesi, il suo ritorno sui social è una riflessione sulla sua esperienza e un tentativo di scusarsi, chiudendo un capitolo difficile e preparandosi a un futuro migliore, mantenendo la speranza di essere capito e accettato per quello che è.