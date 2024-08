Lino Giuliano nel cast del Grande Fratello, arriva la conferma

Salgono a 12 i concorrenti famosi che entreranno nella Casa della prossima edizione del Grande Fratello. A fare il nome del 12esimo vippone del cast è stato Davide Maggio: si tratta di Lino Giuliano di Temptation Island.

“Napoletano, di professione barbiere, Lino Giuliano è noto al pubblico di Canale 5 per aver preso parte, questa estate, all’undicesima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Alessia Pascarella. Relazione che è naufragata, dopo quattro anni, all’interno del programma, durante il quale Lino non ha saputo resistere alle attenzioni della single Maika Randazzo, che ha frequentato per un po’ anche a telecamere spente nonostante un tentativo di riappacificazione con Alessia durante un secondo falò di confronto straordinario. Al suo attivo anche un singolo, Guagliò, inciso con il fratello Giuliano”.



Secondo FanPage e TvBlog, però, Lino Giuliano non sarebbe l’unico nome pescato dall’ultima edizione di Temptation Island: oltre lui potrebbero diventare concorrenti anche la sua ex Alessia Pascarella e la sua tentatrice Maika Randazzo.

Lino Giuliano nel cast del Grande Fratello, tutti i nomi

Clarissa Burt (attrice)

Clayton Norcross (attore)

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex di Non è la Rai, gareggeranno come unico concorrente)

Enzo Paolo Turchi (coreografo)

Giulia Mannucci (ex Il Collegio)

Helena Prestess (modella)

Iago Garcia (attore)

Javier Martinez (modello)

Jessica Morlacchi (cantante)

Lino Giuliano (ex Temptation Island)

Luca Calvani (attore)

Shaila Gatta (ex Velina)