Lino Giuliano a Temptation Island ha confessato alla tentatrice Maika Randazzo (ora sua attuale ragazza) di avere una moto, fatto che Alessia Pascarella ha categoricamente smentito in tv. “Non è vero non ce l’ha la moto! Le moto sono la sua passione? Ma perché ha detto che ha una moto se non ce l’ha? Ragazze ma vi rendete conto di quante ne racconta? Io sono proprio senza parole“.

Finita la trasmissione Lino Giuliano, col supporto di Maika Randazzo, è più volte tornato nell’argomento ‘moto’ sottolineando di possederla e lanciando frecciatine ad Alessia Pascarella. In un video in questione pubblicato su TikTok Lino si trova su una piccola moto giocattolo: “Per tutti quelli che dicevano che non tenevo la motocicletta.. Maika, ti sto venendo a prendere!” con tanto di didascalia: “Ecco la moto che aspettavate“. E non solo: recentemente ne ha realizzato anche un altro dove finge di essere sopra una moto con Maika. Lino Giuliano lancia frecciatine ad Alessia con la complicità di Maika – i video

A proposito della moto (ma anche della mancanza di viaggi insieme, di cui si era lamentata Alessia Pascarella), proprio di recente Lino Giuliano ha risposto ad alcuni commenti dei followers non senza una nota di disappunto. “Fatti due conti e datti una risposta. Vedi quanta diffamazione c’è stata nei miei confronti da parte di una persona che mi è stata vicino per quattro lunghi anni”. E ancora: “Sono stato il primo a prendermi le mie responsabilità, Gli sbagli ci sono ma sono stato sempre me stesso: forte, limpido e senza filtri”.