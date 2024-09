Lino Giuliano escluso dal Grande Fratello per frasi omofobe su TikTok: cosa è successo

Lino Giuliano, un barbiere di 29 anni e personaggio televisivo napoletano, è stato squalificato dal Grande Fratello 2024 ancor prima della sua avventura. La squalifica è avvenuta il 16 settembre, giornata di avvio della nuova edizione del popolare reality show, a causa di un commento omofobo che ha suscitato un notevole scalpore mediatico. Il commento è emerso dopo che Giuliano, che aveva già trovato una certa notorietà grazie a “Temptation Island”, ha pubblicato un post sui suoi social in cui annunciava la sua partecipazione al programma.

La controversia è iniziata quando Vincenzo Galasso, noto come “Enzo Bambolina”, ha commentato sotto il post di Giuliano facendo riferimento a una presunta relazione tra i due. In risposta, Giuliano ha usato un linguaggio offensivo, demolendo la persona e facendo commenti sul suo aspetto fisico. Non soddisfatto, ha ulteriormente insistito con frasi denigratorie e minacciose, portando alla sua immediata esclusione.

Dopo la squalifica, Lino Giuliano ha cercato di difendersi, affermando di non essere omofobo e di avere molti amici gay, sottolineando che è fondamentale per lui che le persone siano “belle” oltre al loro orientamento sessuale. Ha giustificato le sue parole come una reazione a provocazioni da parte di Bambolina, noto per il suo carattere provocatorio.

Tuttavia, Bambolina, raggiunto da Fanpage, ha spiegato che il suo commento era stato fatto in maniera scherzosa e ha espresso dispiacere per la squalifica di Giuliano, dichiarando di non volerlo danneggiare. Questa situazione ha sollevato interrogativi su come i comportamenti e le parole sui social media possano avere conseguenze dirette sulla vita reale, specialmente in un contesto come quello del Grande Fratello, che è spesso al centro di dibattiti su moralità e comportamento.

La vicenda ha messo in luce la delicatezza dei temi attinenti all’omofobia e alla libertà di espressione, evidenziando il potere del web di estrarre e amplificare le parole delle persone. Il caso di Lino Giuliano appare come un esempio lampante delle linee sottili tra provocazione e offesa in un’epoca dominata dai social media e dalle interazioni pubbliche.