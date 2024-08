Lino Giuliano e l’assurdo scontro con Vanity Fair

I rumor erano fondati, Lino Giuliano sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello. A confermarlo è stato indirettamente proprio lui rispondendo piccato a un post di Vanity Fair. Il magazine, su Instagram, ha pubblicato un lunghissimo post editoriale in cui descrive Giuliano come un “portatore di mascolinità prepotente e spaccona“.

“La cosa comune a tutti i reality televisivi del mondo è la necessità di trovare dei concorrenti che siano capaci di appassionare il pubblico creando quelle che gli addetti ai lavori chiamano dinamiche, ovvero tutti quegli innesti che servono a far sì che la narrazione prosegua nel migliore dei modi. Va da sé che i bei tempi in cui i reality non avevano problemi a reclutare personaggi vagamente interessanti per il pubblico televisivo siano finiti da un bel pezzo. È il caso del Grande Fratello, che da un po’ di tempo a questa parte ha deciso di attingere a mani basse dal cast di uno dei programmi di maggior successo di Canale 5, ovvero Temptation Island“.

E ancora:

“È notizia di poche ore fa che a entrare nella Casa sarà anche Lino Giuliano, ossia colui che all’ultima edizione di «Temptation» ha fatto venire i capelli bianchi alla povera Alessia per aver fatto i suoi comodi all’interno del villaggio e per aver dimostrato scarsa sensibilità non solo nei confronti della sua relazione, ma anche delle donne in generale. Come abbiamo scritto più volte, Giuliano e molti altri protagonisti di «Temptation» sono portatori di una mascolinità prepotente e spaccona. Da qui una semplice domanda: anziché permettere a questi soggetti portatori di tutto quello che cerchiamo di combattere a parole ma che, purtroppo, subiamo spesso in silenzio senza rendercene conto, non sarebbe meglio che reality come il «GF» puntassero su personaggi, sì, divisivi, ma portatori di principi più saldi del machismo? Insomma, meno Giuliano, e più Beatrice Luzzi”.

Il post integrale di Vanity Fair potete leggerlo premendo qua. Nel dubbio Lino ha riposto, in capslock e tutto sgrammaticato, così: “VOI NON MI CONOSCETE, COME VI PERMETTETE DI GIUDICARMI? PERCHÉ NON SIETE PERSONE MENO PRECIPITOSE? E VI APRITE UN ATTIMINO MENTALMENTE A CONOSCERE PERSONE NEL PROFONDO COME SONO ? PERCHÉ SIETE TUTTI COSÌ CATTIVI? COSA VI HO FATTO DI MALE? A CHI HO AMMAZZATO ? A CHIIIII?!“.