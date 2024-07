Lino fidanzato con la tentatrice Maika: “Ero grasso per piacere ad Alessia”, lei risponde

Lino e Alessia sono usciti da Temptation Island da single e nel video realizzato ‘un mese dopo’ hanno confermato l’intenzione di non tornare insieme, nonostante lei sia ancora innamorata. “Quella persona l’ho amata tanto e la amo ancora, ma non so che effetto può fare vederlo. Non lo vedo da quando abbiamo fatto il falò. Sto cercando di andare avanti. […] Lo odio ma mi manca, un mix di emozioni. Sono arrabbiata e delusa”.

In questi giorni Lino – che durante la registrazione ‘un mese dopo’ aveva dichiarato di non sentire la necessità di rivedere Maika – ha confermato via social di stare proprio insieme a lei. E la reazione di Alessia non è tardata ad arrivare.

“Vi chiedo la gentilezza di non mandarmi niente che riguardi Lino” – ha scritto su Instagram – “Non mi interessa con chi sta e dove sta. È una persona che non mi appartiene più. Libero di fare ciò che vuole, basta solo che non nomini il mio nome. Siamo molto diversi, io non sto insieme a persone di cui sparlo, lui sì. So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate la foto perché basta che apro TikTok. Credetemi che non mi fa né caldo né freddo.

Se me ne fregava Alessia si era messa nel treno. A me fin quando fanno stare tranquilla, stanno tranquilli loro. Perché lui sa quello che ho nelle chat. Solo con la tentatrice può stare. Sono come le scatole del latte. Hanno la scadenza. Ciò che mi contraddistingue è la coerenza. Sono una persona che dice ciò che pensa sempre, nel bene e nel male. E se parlassi io (con tanto di prova) si distrugge il gruppetto. Quindi ora lascio giocare, poi un giorno ci divertiremo”.