Lino e Alessia si sottopongono a un intervento di rinoplastica: foto e video

Lino e Alessia parteciparono a Temptation Island per risolvere i loro problemi di coppia, ma si lasciarono durante il falò di confronto, poiché Lino iniziò una relazione con la tentatrice Maika. Successivamente, Lino fu scelto da Alfonso Signorini per il Grande Fratello, ma venne squalificato prima di entrare nella casa. In un colpo di scena, Maika e Alessia, che speravano di formare un triangolo simile a quello di Mirko, Perla e Greta dell’anno precedente, cambiarono idea: Maika lasciò Lino, il quale tornò con Alessia. Per celebrare il loro amore, entrambi si sono sottoposti a un intervento di rinoplastica.

Lino e Alessia documentarono l’intervento con foto e video. Il chirurgo spiegò che per Lino è stato effettuato un intervento per raddrizzare il setto nasale, ridurre i turbinati e correggere un problema di respirazione. Lino ha condiviso: “Molte persone mi dicevano di non operarmi al naso perché lo trovavano già bello così com’era, e li ringrazio per i complimenti. Ma voglio chiarire che l’intervento non è stato per un motivo estetico. Avevo un problema al setto nasale e alla respirazione che mi causava disagio, e ho scelto di operarmi per migliorare la mia salute. Il mio naso era già bello, ma ora finalmente respiro bene ed è ciò che conta di più per me”.