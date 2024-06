Sono Lino e Alessia la settima coppia annunciata che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island.

Nei 46 secondi video (che potete vedere su WittyTv) le cose sono chiare e pare che lui l’abbia già tradita un anno fa. A chiamare la redazione è stata infatti lei che non ha più fiducia in lui. “Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da quattro anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Non so se veramente non capisce o se è veramente scemo.. La fiducia va guadagnata“.

Lino e Alessia, la settima coppia di Temptation Island

Lino e Alessia si aggiungono così alle altre cinque coppie annunciate: Luca e Gaia, Alex e Vittoria, Raul e Martina; Cristian e Ludovica; Matteo e Siria; Tony e Jenny.

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 27 giugno.

Le coppie:

Matteo (malessere) e Siria (sottona)

Tony (malessere) e Jenny (sottona)

Cristian (cornuto) e Ludovica (malessere)

Raul (malessere) e Martina (sottona)

Alex (malessere) e Vittoria (sottona)

Luca (malessere) e Gaia (cornuta)

Lino (malessere) e Alessia (sottona)