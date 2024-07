Lino e Alessia insieme dopo Temptation: le rivelazioni e le chat private

Una settimana fa l’influencer Andy Respiggi ha pubblicato su Twitter e TikTok una presunta chat di Messenger in cui Lino Giuliano di Temptation Island le avrebbe inviato una sua foto privata. La pagina di gossip ‘Xoxo’ ha smentito la veridicità di tale scatto: “Ragazze abbiamo parlato con la coppia e loro due hanno smentito quella foto molto privata che sta girando. Quindi ci teniamo a precisare che è falsa“.

Andy ieri è tornata all’attacco (qui il suo profilo) rivelando che adesso a contattarla saprebbe stata Alessia Pascarella, difendendo Lino. Secondo l’influencer (che ha anche pubblicato uno screen) la donna le avrebbe scritto che la foto del compagno non è vera e che per questo verrà fatta una denuncia. Se lo screen della chat con la Pascarella è vero, allora significherebbe che lei e Giuliano sono usciti insieme da Temptation Island.

“Pochi giorni fa mi ha contattato Alessia, la fidanzata di questo Giuliano, la coppia sta partecipando a Temptation Island. Lei mi ha minacciata di querela per quella foto pubblicata, sottolineando che sia falsa. Prima di tutto voglio specificare che non mi sarei mai azzardata a far circolate delle foto private del genere4 senza la censura e tali rimarranno. Però a dimostrazione di quello che dico vi lascio la registrazione della nostra chat, anche se lui dice che il profilo è stato hackerato.

Il problema sapete qual è? La foto in questione può essere nuova o vecchia, ma il punto è che mi sono trovata uno scatto del genere in chat, una foto che io non ho richiesto. Quindi tecnicamente a dover denunciare dovrei essere io. Tralasciando il personaggio, loro, come da contratto stipulato con il programma, non dovrebbero rilasciare nessun tipo di dichiarazione, pubblicare nulla tramite i loro social, questo fino alla fine della messa in onda del programma e invece hanno contattato paginette di gossip seminando indizi circa la loro relazione. Ma la redazione lo sa questo?”