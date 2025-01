Lino Banfi, sindaco per un giorno nella sua Canosa

Lino Banfi ha ricevuto il titolo di “Sindaco per un giorno” a Canosa di Puglia, conferitogli dal sindaco Vito Malcangio il 3 gennaio. Questa iniziativa segue l’intitolazione del foyer del Teatro Comunale Raffaele Lembo a Lino Banfi, avvenuta nel luglio scorso. Durante la cerimonia di riconoscimento, il sindaco ha consegnato a Banfi una fascia tricolore simbolica, che l’attore ha indossato con orgoglio.

Nel suo discorso, il sindaco ha sottolineato il legame speciale tra Lino Banfi e la città di Canosa, definendolo “un rapporto unico e indissolubile”. Banfi è stato invitato a impegnarsi nella promozione della sua città natale. Il primo cittadino ha descritto la mattinata trascorsa insieme a Banfi come entusiasmante, evidenziando l’energia e il coinvolgimento dell’attore nelle questioni amministrative. Banfi non ha mostrato alcun segno di stanchezza, dedicandosi con interesse a diverse attività e manifestando curiosità per i problemi locali.

L’incontro ha avuto un carattere festoso, con Lino Banfi che ha augurato buon anno alla cittadinanza durante un incontro pubblico in Aula Consiliare, alla presenza dell’Amministrazione e dei cittadini. Successivamente, si è recato a vedere le luminarie natalizie allestite in città, le quali richiamavano i titoli dei suoi film e alcune delle sue famose battute, rendendo omaggio al suo legame con la comunità.

L’evento ha rappresentato non solo un riconoscimento personale per Banfi, ma anche un momento di unità per la cittadinanza e un’opportunità per rafforzare il sentimento di appartenenza alla propria città. La presenza di Lino Banfi, figura amata e riconosciuta nel panorama culturale italiano, ha rinnovato l’orgoglio dei cittadini di Canosa, testimoniando l’importanza della cultura e delle radici locali.

In conclusione, il giorno in cui Lino Banfi è diventato “Sindaco per un giorno” sarà ricordato come un evento significativo per Canosa di Puglia, un momento che ha celebrato l’identità culturale della città attraverso uno dei suoi cittadini più illustri.