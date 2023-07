Linkyou Cassa Bluetooth Portatile Potente, Aggiornamento Altoparlanti Stereo Wireless 30W, Impermeabile IPX7, 30H di Autonomia, Bluetooth 5.2, Bassi Profondi, Luce LED RGB Speaker Wireless Bluetooth

Descrizione prodotto

Altoparlanti portatili Bluetooth Linkyou, un’esperienza audiovisiva completamente nuova per voi!

Luci fredde e ritmi musicaliAlta compatibilità Bluetooth 5.2Bassi potenti e suono stereo miglioratiAltoparlante ad alta potenza da 30WRobusta resistenza all’acqua IPX7TWS Connect, suono surround a 360 gradi

Bassi potenti e suono stereo HiFi migliorati

Il driver ad alta potenza da 30 watt e la tecnologia audio DSP professionale garantiscono un sistema audio ad alta fedeltà.

Spettacolo di luci ritmico

Questo altoparlante Bluetooth con luci può visualizzare 8 colori diversi e 3 modalità di illuminazione. Le luci lampeggianti sono sincronizzate con il ritmo della musica per un’esperienza audiovisiva di grande effetto.

30 ore di durata della batteria

Il divertimento continua! La batteria ad alta capacità da 4500 mAh garantisce 30 ore di riproduzione extra-lunga con una carica completa, sufficienti per un intero weekend di relax!

USB C e AUX

L’altoparlante Bluetooth si ricarica tramite la porta USB-C e può essere caricato completamente in 3 ore. Supporta il collegamento ad altri dispositivi audio tramite la connessione AUX.

Parametri Tecnici

Bluetooth 5.2 Potenza di uscita 30W Capacità della batteria 7.4V/4500mAh Potenza in ingresso Typ-C 5V/2A Impermeabile IPX7 Durata della musica Fino a 30 ore Tempo di ricarica Circa 3 ore Banda di frequenza 80Hz-20kHz Pesi 0.65KG Dimensioni 11*11*20 cm Colore della luce 8 colori diversi Modalità di luce 3 tipi (tempo casuale)

Tecnologia audio surround connessa

Doppio accoppiamento wireless Bluetooth per un suono perfetto a 360 gradi.Acquistando due altoparlanti Bluetooth Linkyou LY-S300Pro, è possibile accoppiarli e combinarli in un sistema stereo wireless più potente per un’esperienza simile a quella del cinema.

Nota

Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricarlo completamente e leggere le istruzioni.Il diffusore si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.Quando è in corso la riproduzione di musica, le 3 modalità di illuminazione appaiono in modo casuale; quando non è in corso la riproduzione di musica, la luce è in modalità di respirazione.Tenere premuto il pulsante di accensione della luce (pulsante triangolare inferiore) per 3 secondi per accendere e spegnere la luce.Se la connessione Bluetooth è attiva ma non c’è suono, verificare che il dispositivo non sia in modalità silenziosa o che l’altoparlante sia collegato a un altro dispositivo.

Suggerimento: se ci sono problemi con il prodotto, fatecelo sapere in tempo, lo risolveremo entro 1 giorno lavorativo.

Pile ‏ : ‎ 2 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12 x 12 x 21 cm; 670 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 gennaio 2023

Produttore ‏ : ‎ Linkyou

ASIN ‏ : ‎ B0BN5RX8BR

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

