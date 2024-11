LINKIN PARK raggiungono la vetta della classifica album UK, mentre GRACIE ABRAMS domina i singoli

I Linkin Park hanno conquistato per la quarta volta la posizione numero uno nella classifica album UK con il loro nuovo lavoro “From Zero”. Questo album segna il primo successo in vetta con la nuova formazione della band, che include Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Dave Farrell, Emily Armstrong e Colin Brittain. Prima della tragica scomparsa del cantante Chester Bennington nel 2017, la band aveva già raggiunto il primo posto in UK con tre album: Meteora (2003), Minutes to Midnight (2007) e Living Things (2012).

Nella classifica UK, tra le nuove uscite, i FLO hanno debuttato alla posizione numero 3 con il loro album “Access All Areas”, segnando il miglior piazzamento di un gruppo R&B britannico negli ultimi 23 anni. Gli ATEEZ, un gruppo coreano, occupano il quarto posto con GOLDEN HOUR: Part.2, il loro quarto album consecutivo a entrare nella Top 10.

Nella classifica dei singoli, Gracie Abrams mantiene la prima posizione per la seconda settimana consecutiva con il suo brano “That’s So True”.

In aggiunta, “From Zero” dei Linkin Park si classifica anche al primo posto nella lista ufficiale degli album in vinile, confermandosi come il disco più venduto della settimana in formato fisico.