Linkin Park in Concerto a Firenze: 26 Giugno 2026!

I Linkin Park si esibiranno in un unico concerto italiano il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Questo evento segue il sold out dell’unica data italiana del 2025, che si terrà il 24 giugno ai I-Days di Milano.

La band torna con il nuovo album “From Zero”, pubblicato il 15 novembre 2024. La versione deluxe include tre brani inediti e cinque dal vivo, riportando l’album al primo posto in Germania e con ottime posizioni nelle classifiche mondiali, inclusa la TOP20 in Italia. Tra i nuovi brani, spicca “Let You Fade”, mentre “Up From The Bottom” ha segnato l’inizio di questo progetto ampliato, entrando nella Top 5 delle radio alternative e rock e accumulando oltre 42 milioni di stream su Spotify.

I biglietti per il concerto di Firenze sono disponibili su Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della band e i loro profili social.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it