LINKIN PARK “Il Peso della Corona” – Inno del Campionato Mondiale di League of Legends 2024 [Guarda il video]

I LINKIN PARK, composti da Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong e Colin Brittain, stanno preparando l’uscita del loro nuovo album con un singolo intitolato “Heavy Is The Crown”. Questo brano è stato scelto come inno ufficiale per il campionato mondiale di League of Legends 2024 ed è la prima collaborazione della band con Riot Games. “Heavy Is The Crown” rappresenta un pezzo potente, adatto sia per la competizione intensa di League of Legends che per i festival musicali di tutto il mondo.

Il nuovo singolo apre la strada al primo album dei LINKIN PARK dal 2017, intitolato “From Zero”, che sarà pubblicato il 15 novembre. “Heavy Is The Crown” segue il primo singolo inedito della band in sette anni, “The Emptiness Machine”, diventato un grande successo a livello globale. Questo brano ha raggiunto la Top 5 della Spotify Global Chart, occupando il primo posto nelle classifiche radiofoniche alternative e rock negli Stati Uniti, ed entrando anche nella Billboard Hot 100 al 21° posto, evidenziando l’impatto positivo che il ritorno della band ha avuto.

L’attesa per “From Zero” cresce, e la tracklist dell’album include: “From Zero (Intro)”, “The Emptiness Machine”, “Cut The Bridge”, “Heavy Is The Crown”, “Over Each Other”, “Casualty”, “Overflow”, “Two Faced”, “Stained”, “IGYEIH” e “Good Things Go”.

I LINKIN PARK si sono sempre distinti per il loro mix innovativo di rock e musica elettronica, e il nuovo album promette di continuare su questa strada, incorporando elemente di modernità e nuovi suoni. La collaborazione con un grande nome del settore come Riot Games segna un’evoluzione interessante per la band e potrebbe attirare l’attenzione di una nuova generazione di fan.

Per ulteriori informazioni sui LINKIN PARK, si possono seguire i loro profili sui social media e visitare il loro sito ufficiale. L’uscita di “From Zero” è sicuramente uno degli eventi musicali più attesi dell’anno e i fan non vedono l’ora di scoprire le nuove sonorità e i messaggi che la band ha in serbo.