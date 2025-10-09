23.2 C
Linguaggio animale e umano: mostra a Torino sul tema comunicazione

Da StraNotizie
Al Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) di Torino è stata inaugurata una mostra e un ciclo di incontri dedicati al linguaggio animale e umano. L’evento esplora l’importanza della comunicazione, un bisogno fondamentale che unisce esseri umani e animali, culture isolate e società globalizzate. La mostra illustra strumenti e metodi utilizzati da scienziati per studiare i sistemi di comunicazione delle specie animali e il linguaggio umano.

Il programma è stato avviato dal professor Didier Demolin, esperto di fonetica sperimentale. Durante il suo intervento, ha descritto un mondo ricco di suoni e significati che va oltre le parole. Le sue ricerche coprono vari aspetti, dalla fisiologia della voce alla produzione musicale. Demolin ha vissuto tra i pigmei nel nord-est del Congo, analizzando la connessione tra linguaggio, musica e struttura sociale in popolazioni senza scrittura, capaci di creare polifonie vocali complesse, simili a quelle della musica medievale.

Il suo lavoro si collega a figure come Dian Fossey e Donald Johanson, che hanno ispirato la sua esplorazione sull’origine e l’evoluzione del linguaggio. A Torino, i ricercatori del Laboratorio di Fonetica Sperimentale, coordinati da Antonio Romano, partecipano a questo filone di ricerca.

La conferenza ha attratto un pubblico variegato, tra cui molti studenti, offrendo un viaggio sonoro tra vocalizzazioni animali e melodie umane. Il ciclo “Vive Voci” continuerà il 23 e 24 ottobre, con eventi sull’imitazione dei suoni naturali e le qualità artistiche della voce, compresa una lezione-concer¬to di beatbox.

