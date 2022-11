L’ingresso è vietato al cane e lui decide di mangiare per strada

Un ragazzo ha deciso di mangiare il suo pasto per terra fuori dal ristorante dopo che era stato vietato l’ingresso al suo cane.

Per moltissime persone un cane non è semplicemente un animale domestico e da compagnia, ma diventa un vero e proprio membro della famiglia e in quanto tale per lui si decide di fare davvero di tutto. Se arrivati in un luogo qualcuno vi dicesse che vostro figlio o vostro fratello non possono entrare, sareste disposti a lasciarlo per strada e ad entrare senza di lui? La stessa cosa dovrebbe essere per il vostro amato cane e un ragazzo ha dimostrato proprio questo attraverso un video diventato virale su Tik Tok. L’uomo quando ha scoperto che in un ristorante sarebbe stato vietato l’ingresso al suo cane ha deciso che non sarebbe entrato neanche lui e che non avrebbe assolutamente lasciato da solo il suo cucciolo.

Il ristorante vieta l’ingresso al cane e il padrone decide di mangiare per terra all’esterno pur di non lasciarlo solo

I cani sono ormai parte della nostra famiglia e proprio per questo moltissime persone non sono assolutamente disposte a scendere a compromessi, soprattutto se questi implicano il fatto di dover “abbandonare” anche solo per poco tempo il proprio amico. Un ragazzo ha dimostrato quanto amore prova nei confronti del suo carlino e che non si sarebbe arreso passivamente alle regole imposte da un ristorante. Purtroppo in moltissimi luoghi ancora vige il divieto di ingresso per gli animali domestici e questo può creare dei forti disagi per chi decide di uscire in compagnia del proprio.

Ti potrebbe interessare anche >>> Gestire il cane al ristorante: cosa è importante sapere su fido

Il ragazzo in questione ha deciso di attuare una sorta di protesta nei confronti di tutti quei ristoranti in cui ancora non è possibile entrare con il proprio cucciolo. L’uomo era infatti in giro con i suoi amici e il suo carlino e tutti insieme avevano deciso di fermarsi in una tavola calda per poter consumare un pranzo in compagnia. Una volta arrivati all’ingresso del ristorante, però, al ragazzo viene comunicato che l’ingresso era vietato ai cani e che quindi per poter entrare avrebbe dovuto lasciare fuori il suo cucciolo. Il ragazzo non aveva la minima volontà di entrare senza il suo amico peloso e ha dunque deciso che avrebbe risolto la situazione in un altro modo.

@itspugbertha Un mensaje para todos los lugares que no aceptan mascotas 🐶🐾 #itspugbertha #pug #mascotas #dogs #petfriendly #petfriendlymexico ♬ sonido original – K💎

Ti potrebbe interessare anche >>> Nasconde il suo cane nel posto impensabile: l’escamotage al ristorante – VIDEO

Mentre i suoi amici sono entrati e si sono comodamente seduti ad un tavolo vicino ad una porta finestra e hanno ordinato il loro pasto, il ragazzo ha deciso di sedersi sulle gradinate esterne, per strada, proprio in prossimità della tavolata dei suoi compagni e ha ordinato anche lui il suo pranzo. Una volta arrivate le pietanze l’uomo ha preso il suo piatto e ha iniziato a mangiare per terra in compagnia del suo cane. Un gesto davvero altruista che è stato ripreso da un telefono per poi essere pubblicato nel profilo Tik Tok “It’s Pug Bertha” e diventare così un esempio per tutti gli altri proprietari di cani. Il messaggio che si vuole trasmettere è quello di non arrendersi a delle regole che ormai potrebbero essere tranquillamente superate. Moltissimi utenti hanno apprezzato ciò che l’uomo ha deciso di fare e nei commenti fioccano i messaggi di chi appoggia in pieno la sua “protesta”. (G. M.)