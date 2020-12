L’ingresso di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip ha causato qualche malumore da parte di Sofia Calesso che con Carlotta ha in comune una partecipazione in qualità di fidanzata a Temptation Island.

Entrambe hanno partecipato al programma quest’anno, ma se Sofia ha preso parte all’edizione estiva condotta da Filippo Bisciglia, Carlotta ha partecipato a quella autunnale di Alessia Marcuzzi.

Secondo quanto confessato da Sofia tutti i partecipanti di Temptation Island firmerebbero un contratto che gli impedirebbe di fare sponsorizzazioni e pubblicità, per questo motivo ha storto il naso quando ha saputo dell’ingresso nella Casa della sua collega essendo di fatto un contratto lavorativo.

“Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a noi che abbiamo partecipato a Temptation Island ci hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità mi sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità” – ha confessato Sofia Calesso a SuperGuidaTv – Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla”.

Sofia ha poi aggiunto che le piacerebbe – quando potrà – prender parte ad un reality show:

“Non ho mai negato di volermi mettere in gioco in un programma come il Grande Fratello Vip o anche a L’Isola dei Famosi. In riferimento a Carlotta mi hanno dato fastidio i modi e i tempi. Noi abbiamo firmato un contratto che ci ha limitato in molte cose e mi sono arrabbiata proprio per una disparità di trattamento”.