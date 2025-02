L’Ingiustizia della Morte di Lorenzo Rovagnati: L’Odio degli Hater sui Social

Lorenzo Rovagnati, un imprenditore noto, è morto tragicamente in un incidente di elicottero il 5 febbraio, mentre tentava di decollare dal suo castello a Castelguelfo, Noceto, in provincia di Parma. Il velivolo, un Agusta A109, si è schiantato al suolo a causa della fitta nebbia, secondo le indagini attuali. Insieme a lui sono deceduti anche i due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani. La Procura di Parma ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) sta esaminando le circostanze dell’incidente, incluso il piano di volo, le condizioni meteorologiche e la manutenzione dell’elicottero.

Sui social media, la notizia della sua morte ha scatenato reazioni miste, con commenti di profondo dolore ma anche di odio. Alcuni utenti hanno espresso gioia per la scomparsa di Rovagnati, critico nei confronti della sua attività imprenditoriale legata alla produzione di salumi, accusandolo di sfruttare animali. Un post afferma: “Stermini milioni di animali da tutta la vita e trai profitto dalla loro sofferenza. Prima o poi il karma arriva,” riflettendo il sentimento di alcuni hater.

L’evento ha suscitato anche un interesse riguardo alla sicurezza e alle pratiche di volo, con domande su se le condizioni atmosferiche fossero adeguate per il decollo e sull’abilitazione dei piloti. L’indagine è in corso e si attendono ulteriori chiarimenti per fare luce su questa tragedia.