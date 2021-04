Ho letto che in America stanno avvisando le donne con tumore al seno che il vaccino può ingrossare i linfonodi dell’ascella. E’ vero? E’ pericoloso?

Risponde Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Gentile lettrice,

come ha letto tra gli effetti collaterali della vaccinazione COVID-19 c’è anche l’ingrossamento dei linfonodi ascellari dal lato dove è stato iniettato il vaccino. Si tratta di una normale e temporanea risposta dell’organismo all’inoculazione del vaccino, che può determinare anche dolore al sito dell’iniezione e altre lievi conseguenze. I linfonodi ingrossati a causa del vaccino possono essere erroneamente scambiati per noduli legati al cancro al seno, creando confusione, preoccupazioni ingiustificate e controlli inutili. Varie società scientifiche hanno quindi scritto delle linee guida su questo problema. La raccomandazione per le donne è la seguente: “I linfonodi ingrossati sono comuni dopo il vaccino COVID-19 e sono una normale reazione del tuo corpo dopo la vaccinazione. Tuttavia, se senti un nodulo sotto l’ascella che dura per più di sei settimane dopo la vaccinazione, dovresti informare il tuo medico”.