Spostare più in là il momento in cui il tumore torna a bussare alle porte del paziente. È un risultato importante, che si spera preluda alla possibilità che si allontani anche il momento dell’aggravarsi delle sue condizioni. A garantire il primo step di questo cammino per chi è affetto dal linfoma mantellare è lenalidomide, un farmaco capace di influenzare l’attività del sistema immunitario. Lo dimostra uno studio multicentrico coordinato dalla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) e pubblicato sulla rivista The Lancet Haematology, in cui i ricercatori evidenziano l’importanza del trattamento di mantenimento dopo il trapianto autologo di cellule staminali che, se eseguito con questo farmaco, migliora nettamente la sopravvivenza libera da progressione della malattia.

Il trattamento standard

Il linfoma mantellare è una forma rara di linfoma (rappresenta circa il 5% di tutti i linfomi) che colpisce prevalentemente gli uomini intorno ai 65 anni di età, ed è causato principalmente dall’espressione anomala della ciclina D1, una proteina addetta alla regolazione del ciclo cellulare. “Quando è stato identificato. negli anni Novanta, era il peggiore di tutti i linfomi, con una prognosi intorno ai 3 anni”, spiega Marco Ladetto, che lavora presso l’Ematologia dell’Ospedale Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e ha coordinato lo studio insieme a Sergio Cortellazzo, medico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. “Grazie allo sviluppo di trattamenti basati sull’autotrapianto e sull’inclusione degli anticorpi monoclonali e di un chemioterapico particolare, oggi la prognosi è decisamente migliorata”. Solitamente, infatti, ai pazienti affetti da questa neoplasia vengono somministrate terapie a base del chemioterapico citarabina e dell’anticorpo monoclonale rituximab, seguite poi dal trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche.

L’aggiunta del mantenimento con la lenalidomine

A fronte di un miglioramento della prognosi, tuttavia, nella maggior parte dei pazienti il tumore si ripresenta. Lo scopo del nuovo studio, quindi, è stato proprio quello di capire se il trattamento di mantenimento post-trapianto con lenalidomide migliorasse la sopravvivenza libera da progressione, ossia il tempo in cui il paziente è libero dai segni di ritorno della malattia. “Recentemente si è cominciato a sperimentare l’utilizzo di un mantenimento, cioè di un trattamento più leggero con un farmaco che consentisse di garantire una tenuta maggiore della risposta in questi pazienti”, spiega Ladetto. “Il nostro studio si è concentrato su lenalidomide”. Questo farmaco, che ha molti meccanismi di azione e che viene già utilizzato ampiamente per il mieloma multiplo e per il linfoma follicolare, è un immunomodulatore che agisce prevalentemente sul micro-ambiente, quindi sulle cellule non tumorali, e favorisce la creazione di un sistema immunitario più efficace. “Controlla la crescita tumorale mediante il blocco dell’angiogenesi e l’attivazione del sistema immunitario, ed è possibile che abbia anche un effetto diretto sulle cellule tumorali”, aggiunge l’esperto.

La sopravvivenza migliora nettamente

Per capire gli effetti del trattamento di mantenimento con questo farmaco, i ricercatori hanno svolto uno studio randomizzato di fase 3 che ha coinvolto 49 unità di ematologia e oncologia italiane e portoghesi, per un totale di 300 pazienti (randomizzati 205) con un linfoma mantellare avanzato (stadio 3 e 4) che non avevano mai ricevuto alcuna terapia prima. Dopo essere stati sottoposti al trapianto autologo, i pazienti sono stati suddivisi in modo casuale al gruppo di trattamento con lenalidomide (104 pazienti) e di osservazione (101). A un follow-up di 38 mesi, le analisi hanno mostrato che la sopravvivenza libera da progressione è stata dell’80% nel gruppo di trattamento contro il 64% nel gruppo di controllo. “Abbiamo osservato che i pazienti che assumevano lenalidomide mostravano a tre anni dall’inizio del mantenimento un netto miglioramento nella sopravvivenza libera da progressione”, commenta Ladetto. Un’indicazione di una sostanziale efficacia del trattamento, che tuttavia non è stata a costo zero. “Sappiamo che il farmaco, che tende a ridurre i valori di globuli bianchi e piastrine, ha effetti collaterali, come un aumentato rischio di infezioni e una tossicità ematologica non trascurabile, ma che non ha impedito di raggiungere il risultato finale”, continua l’esperto. La conclusione principale, quindi, è che il linfoma mantellare va trattato a tre livelli: “l’induzione, il programma trapiantologico, e successivamente il mantenimento, che è indispensabile”, conclude Ladetto, sottolineando tuttavia che non è ancora possibile determinare se anche la sopravvivenza totale, ossia se i pazienti vivano di più, sia migliorata. “Questo lo potremo dire tra due o tre anni, quando potremo osservare se questo vantaggio, e questo allungamento del tempo di remissione, si tradurrà anche in una miglior sopravvivenza dei pazienti”.