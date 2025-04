L’influenza dell’intestino e dei batteri

L’infertilità è collegata al microbiota intestinale, secondo uno studio dell’Università di Pechino pubblicato su Scientific Reports. I ricercatori hanno identificato 15 gruppi di batteri favorevoli alla fertilità maschile e femminile, e 2 ceppi dannosi. Globalmente, l’infertilità colpisce 186 milioni di persone, e in Italia interessa quasi 2 coppie su 5. I fattori di rischio, però, rimangono in gran parte sconosciuti.

Linda Vignozzi, presidente della Società Italiana di Andrologia, evidenzia l’importanza dello studio del microbiota, un complesso ecosistema di batteri, virus e funghi nel corpo umano. Questo studio ha utilizzato dati genetici non influenzabili per analizzare la composizione del microbiota in oltre 18.000 persone, combinandoli con campioni di 994 uomini e 9.831 donne infertili. Sono stati esaminati 196 tipi di batteri, scoprendo che 17 influenzano la fertilità.

Per gli uomini, 5 gruppi di batteri, come quelli della famiglia Bacteroidaceae e Enterobacteriales, sono associati a una minore infertilità. Al contrario, i batteri del genere Allisonella aumentano il rischio maschile alterando il microambiente spermatico. Per le donne, 10 su 11 gruppi batterici studiati risultano favorevoli alla fertilità, con un solo gruppo che mostra effetti negativi attraverso l’alterazione degli estrogeni.

Per mantenere un microbiota sano, è consigliata una dieta equilibrata e ricca di fibre, l’assunzione di probiotici, e la limitazione di zuccheri e cibi trasformati. Il microbiota intestinale, attualmente trascurato nella diagnosi di infertilità, potrebbe rivoluzionare le strategie terapeutiche esistenti.