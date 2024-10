L’influenza del M5S di Conte sulle decisioni politiche

Mario Orfeo ha lasciato la direzione del Tg3 per assumere il ruolo di direttore del quotidiano La Repubblica, succedendo a Maurizio Molinari, destituito nei mesi scorsi. Questo trasferimento lascia il Tg3 senza un nuovo direttore, un ruolo storicamente assegnato ai partiti d’opposizione. La nomina a questo posto sarà influenzata dagli equilibri politici attuali, in particolare legati alla votazione per la presidenza della Rai, per la quale Simona Agnes è in lizza.

Per il momento, il Tg3 potrebbe essere guidato ad interim dal vicedirettore Pierluca Terzulli, finché non verrà determinata la nuova direzione, un processo che dipenderà dall’esito delle trattative legate alla presidenza. La commissione di Vigilanza potrebbe convocarsi dopo la comunicazione della nomina di Agnes.

Recentemente, il nuovo consiglio d’amministrazione della Rai ha visto l’elezione di Giampaolo Rossi come amministratore delegato, in sostituzione di Roberto Sergio. Si prevede che nelle prossime settimane avverrà una votazione cruciale: raggiungere i due terzi dei voti sarebbe indicativo di un accordo con almeno una parte dell’opposizione, suggerendo che potrebbero esserci intese su altre nomine, incluso il Tg3.

Tra le fila dell’opposizione si registrano tensioni, in particolare il Partito Democratico nutre sospetti sulle manovre del Movimento 5 Stelle le cui azioni sono state accelerate dalla decisione di votare i consiglieri in Parlamento. Tuttavia, il Pd ha confermato che rispetterà il patto di uscire dall’aula per ostacolare il quorum di votazione.

Il governo spera di finalizzare la nomina di Agnes nella seconda votazione, con Forza Italia che sostiene la sua candidatura e si dice fiduciosa in un consenso allargato, nonostante nel centrodestra si parli anche di trovare un accordo su un candidato approvato dal Pd.

Le tempistiche riguardanti la nomina della direzione del Tg3 potrebbero slittare a novembre, quando saranno presentate le nomine in consiglio. Si stima che il M5s abbia buone probabilità di ottenere la direzione del Tg3 e tra i nomi in corsa per la successione a Orfeo ci sono Giuseppe Carboni, Senio Bonini e Bruno Luverà. Se il Pd dovesse influenzare la nomina, i candidati probabili includono Andrea Vianello, Carlo Fontana e Ilaria Capitani.