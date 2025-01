L’inflazione nell’Eurozona e la resilienza dei mercati

Oggi gli investitori hanno focalizzato la loro attenzione sui dati riguardanti l’inflazione nell’Eurozona. A dicembre, l’inflazione è salita al 2,4%, rispetto al 2,2% di novembre. L’inflazione di fondo, che esclude alimentari e beni energetici, è rimasta stabile al 2,7%. Questi dati sono in linea con le attese degli analisti e sono ritenuti favorevoli a ulteriori riduzioni dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce), dopo i quattro tagli previsti per il 2024. Un sondaggio di Assiom Forex ha rivelato che il 51% degli intervistati prevede un tasso al 2% entro la fine dell’anno, suggerendo quindi quattro riduzioni rispetto ai livelli attuali. Gli altri partecipanti si sono distribuiti equamente tra chi prevede tre tagli e chi cinque.

Le borse hanno reagito positivamente alla notizia, sebbene in modo limitato. L’indice Ftse Mib della Borsa di Milano ha registrato un aumento dello 0,24%, dopo un notevole +1,8% del giorno precedente. In Europa, Francoforte e Parigi hanno ottenuto performance migliori, rispettivamente con un incremento dello 0,70%, mentre Londra ha mostrato una lieve flessione dello -0,15%. Anche Wall Street ha aperto la giornata in modo positivo, con l’indice S&P 500 che ha segnato un +0,30%.

Un tema di particolare interesse è il settore tecnologico, in concomitanza con l’inizio della fiera CES di Las Vegas. Ieri, le anticipazioni dal settore hanno portato Nvidia a un aumento del 3%, raggiungendo un nuovo record storico. Tuttavia, oggi il colosso dei chip per l’intelligenza artificiale ha corretto il proprio valore al ribasso, registrando un -1,50%.

In sintesi, l’inflazione nell’Eurozona ha mostrato segni di aumento, ma stabilità nella componente core, e le aspettative per futuri tagli dei tassi sono diffuse tra gli investitori. Le reazioni dei mercati finanziari sono state, in generale, positive, con Milano e altre borse europee che hanno chiuso in rialzo, mentre Wall Street ha iniziato la giornata con tendenze ottimiste. La tecnologia, in particolare, continua a essere un fattore chiave di interesse per gli investitori.