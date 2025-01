L’inflazione americana sostiene le Borse, Iveco in forte rialzo a Milano

Le Borse europee registrano un’accelerazione in seguito ai dati sull’inflazione americana, la quale mostra un lieve aumento, ma resta comunque in linea con le aspettative. A Milano, l’indice guadagna un significativo 1,36%, mentre gli altri principali listini europei mostrano incrementi compresi tra l’1% e l’1,5%. Tra le performance individuali a Piazza Affari, spicca Iveco con un incremento di oltre il 6% dopo il parere favorevole di una banca d’affari. Al contrario, Saipem registra un calo di oltre il 4%, dopo un avvio d’anno particolarmente positivo.

Wall Street apre anch’essa in territorio positivo, mostrando segnali di recupero dopo i timori riguardanti un potenziale rallentamento nei tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. In particolare, l’indice Nasdaq, che rappresenta i titoli tecnologici, guadagna quasi l’1,8%, evidenziando un clima di fiducia tra gli investitori.

Nel mercato dei cambi, l’euro recupera terreno nei confronti del dollaro, risalendo sopra 1,0330 dopo aver toccato i minimi degli ultimi due anni nei giorni precedenti. Questo recupero indica una possibile stabilizzazione della valuta europea. Inoltre, il differenziale tra i BTP italiani e i bund tedeschi si riduce, scendendo a 116 punti base, segnale di un miglioramento delle condizioni di investimento sui titoli di stato italiani rispetto a quelli tedeschi.

In sintesi, il panorama economico europeo sembra mostrare segnali di positività, sostenuto da dati macroeconomici che, sebbene non entusiastici, confermano le aspettative del mercato. Le performance dei singoli titoli, insieme all’andamento di Wall Street, riflettono una certa fiducia degli investitori. Il recupero dell’euro e il miglioramento dello spread sono ulteriori indicatori della stabilità economica nella zona euro, offrendo un contesto di mercato favorevole per il proseguimento degli investimenti.