“Perché non lavorare per disputare almeno le due ultime partite del campionato di serie A con una parte del pubblico? Sarebbe anche questa una decisione di buon senso. Forse è per questo che non è stata ancora presa…”. Così il direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sulla sua pagina Facebook. “Dai prossimi tornei di tennis in Spagna – sottolinea – sarà consentita la presenza del pubblico sugli spalti con il 40% della capienza massima. E in Italia? Da domani riapriranno teatri e cinema anche al chiuso. Gli stadi no. Eppure gli stadi sono all’aperto e con una capienza ridotta al 10-15% potrebbero consentire tutti i distanziamenti del caso. Trovo che gli stadi con adeguate misure di sicurezza siano sicuri dal punto di vista del contagio”.

Bassetti, che è anche tifoso del Genoa, da tempo si spende per le aperture controllate delle attività economiche. Nelle settimane scorse ha preso posizione a favore della riapertura della scuola, anche in zona rossa, e ha ribadito che la via d’uscita dall’emergenza è tracciata dai vaccini. Sul tema delle riaperture si è scontrato duramente anche con Massimo Galli, che aveva espresso critiche pesanti al premier Mario Draghi quando ha parlato di “rischio calcolato” per le riaperture.