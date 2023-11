Linenspa Trapunta in Microfibra – Piumino 4 Stagioni – ultra morbido – Piumone Matrimoniale (220 x 240 cm) – Bianco

Dal marchio

Siamo un’azienda nata dall’esigenza proveniente dalla semplice constatazione che la vita è essere. Non importa chi sei, dove sei stato o quanto spesso pulisci sotto i cuscini del divano; sappiamo che a volte la vita può essere complicata.

Sappiamo anche quanto sia importante dormirci sopra. Prendi la gioia, il divertimento e il caos di una lunga giornata e lasciala, insieme alle preoccupazioni e alle pantofole, ai piedi del tuo letto Linenspa.

Da azienda Certified B Corp, conosciamo il potere curativo di un rifugio ed è per questo che siamo orgogliosi di sostenere Make-A-Wish e altri enti di beneficenza in tutto il mondo. Insieme, sappiamo di poter aiutare a trasformare le vite durante le prove più difficili della vita.

110.000+ recensioni a 5 stelle non fatte dalle nostre mamme.

Oggi non è più necessario spendere troppi soldi per un’opzione di qualità. Abbiamo il prodotto per dimostrarlo.

MORBIDO COME PIUME – L’imbottitura in microfibra ha un peso di riempimento di 300 g/m2; offre il comfort accogliente della piuma senza le piume, l’odore e le penne pungenti; l’alternativa perfetta al piumino d’oca

DESIGN 2 IN 1 – Il design a colori reversibile la rende come due trapunte in una e ti permette di abbinare facilmente il tuo arredamento e di adattarla al tuo umore

3 ANNI DI GARANZIA – Il design dei punti a nido d’ape tiene l’imbottitura al suo posto e la trapunta mantiene l’aspetto di essere sprimacciata di recente; coperta da 3 anni di garanzia

LAVABILE IN LAVATRICE – Lavare la trapunta in lavatrice in acqua fredda con ciclo delicato, poi asciugare all’aria o in asciugatrice a bassa temperatura per conservarne la qualità, la freschezza e il comfort; Trapunta Letto Matrimoniale: la misura è 240 x 220 cm

