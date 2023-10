Linenspa Materasso Singolo 90 x 200 cm – Alto 20 cm – Memory foam e molle interne – Hybrid – Medio

Dal marchio

Siamo un’azienda nata dall’esigenza proveniente dalla semplice constatazione che la vita è essere. Non importa chi sei, dove sei stato o quanto spesso pulisci sotto i cuscini del divano; sappiamo che a volte la vita può essere complicata.

Sappiamo anche quanto sia importante dormirci sopra. Prendi la gioia, il divertimento e il caos di una lunga giornata e lasciala, insieme alle preoccupazioni e alle pantofole, ai piedi del tuo letto Linenspa.

Da azienda Certified B Corp, conosciamo il potere curativo di un rifugio ed è per questo che siamo orgogliosi di sostenere Make-A-Wish e altri enti di beneficenza in tutto il mondo. Insieme, sappiamo di poter aiutare a trasformare le vite durante le prove più difficili della vita.

Oggi non è più necessario spendere troppi soldi per un’opzione di qualità. Abbiamo il prodotto per dimostrarlo.

STRATO MORBIDO MEMORY FOAM – Un morbido strato di memory foam infuso di gel si adatta alle curve del tuo corpo e distribuisce il tuo peso in modo uniforme offrendo il massimo comfort

CONSEGNA CONVENIENTE – Questo materasso sottovuoto viene fornito compresso all’interno di una scatola che semplifica il trasporto e la sistemazione; l’espansione completa può richiedere fino a 48 ore

MEDIO – Il supporto affidabile delle molle in acciaio temperato combinato con due strati di schiuma fornisce una sensazione media adatta a bambini, adolescenti e adulti

OEKO-TEX – il materasso è certificato OEKO-TEX e CertiPUR-US e ha una garanzia limitata di 10 anni

Il processo di imballaggio potrebbe lasciare piccoli puntini marroni chiamati carboni all’interno del confezionamento del materasso; questo carboni sono pezzettini di plastica non pericolosi che non aderiranno al materasso

