Lineker: Polemiche per Post Antisemita e Addio alla BBC

Gary Lineker lascerà la BBC dopo l’ultima puntata di “Match of the Day”, programma che presenta gli highlights della Premier League condotto da lui per oltre 25 anni. Ex calciatore con 48 reti in 80 presenze nella Nazionale inglese dal 1984 al 1992, Lineker ha annunciato la sua decisione tramite un video su Instagram, scusandosi per un post condiviso riguardo al sionismo, in cui era presente un’immagine di un topo, simbolo usato dai nazisti per offendere gli ebrei.

Lineker ha riconosciuto l’errore e ha affermato che dimettersi rappresenta una scelta responsabile. Sebbene avesse concordato di continuare a presentare eventi come la finale di FA Cup e i Mondiali del 2026, ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla conduzione. Ha ribadito che il calcio è stato un elemento fondamentale della sua vita e che non avrebbe mai intenzionalmente ripubblicato contenuti antisemiti, sottolineando di aver rimosso il post poco dopo la pubblicazione.

Il direttore generale della BBC, Tim Davie, ha confermato la decisione, affermando che Lineker ha riconosciuto la sua responsabilità. Lineker era già stato criticato in passato per le sue posizioni riguardo a Israele e ha spesso espresso le sue opinioni su temi politici e sociali attraverso i social media.

