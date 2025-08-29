Linee Guida Toscane per il Morbo di Parkinson e Telemedicina

La Regione Toscana ha approvato linee guida aggiornate per l’assistenza ai pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Pasquale Palumbo, presidente della Società di Neuroscienze Ospedaliere (Sno), ha dichiarato che queste nuove linee rappresentano un passo significativo per garantire un’assistenza uniforme su tutto il territorio, ponendo al centro il paziente. Il modello integra le competenze professionali con il supporto delle associazioni di pazienti e famiglie, nonché innovazioni come la telemedicina.

Il documento stabilisce un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) regionale che mira a garantire continuità, qualità e personalizzazione delle cure. La Toscana ospita circa 16.000 persone con Parkinson, una malattia neurodegenerativa che impatta profondamente la vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Le nuove linee prevedono team multidisciplinari che includono neurologi, geriatri, fisiatri, logopedisti, psicologi e palliativisti, ognuno dei quali risponde in modo complementare ai vari bisogni dei pazienti nelle diverse fasi della malattia. La Sno evidenzia l’importante collaborazione tra ospedali, università e associazioni, sottolineando come la telemedicina avrà un ruolo cruciale. Saranno implementati servizi come televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e programmi di teleriabilitazione, rendendo più accessibili le cure per chi vive lontano dai centri di riferimento.

Un aspetto innovativo delle linee toscane è l’inclusione attiva delle associazioni di pazienti e caregiver nella definizione dei percorsi di cura e nella formazione. Ciò comprende la gestione farmacologica, terapie complesse, stimolazione cerebrale profonda e l’integrazione delle cure palliative nelle fasi avanzate, garantendo dignità e qualità di vita sia ai pazienti sia alle loro famiglie.