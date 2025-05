Linee Guida per Diagnosi e Cura di Neglect e Afasia

Neglect e afasia sono problematiche significative a lungo termine per chi ha subito un ictus, entrando in un ambito assistenziale privo di riferimenti chiari per la diagnosi e il trattamento. Per affrontare questa mancanza, la Società italiana di neuropsicologia (Sinp), insieme a altre 13 associazioni, ha redatto due linee guida, supportate dalla fondazione Gianfranco Salvini Ets.

In Italia, si registrano circa 200.000 nuovi casi di ictus all’anno, con un totale di 913.000 persone che vivono con esiti disabilitanti, come sottolineato dal presidente dell’ISS, Rocco Bellantone. Le conseguenze cognitive, come l’afasia e il neglect spaziale, compromettendo notevolmente la qualità della vita degli individui e delle loro famiglie.

Il neglect colpisce fino all’80% dei pazienti che hanno avuto un ictus all’emisfero destro, impedendo loro di percepire adeguatamente una parte dello spazio, in genere quella a sinistra, nonostante il corretto funzionamento degli altri sensi. Questa condizione ha effetti diretti sulla quotidianità e sulla riabilitazione, aumentando i tempi di recupero.

L’afasia, a sua volta, si presenta nel 30% dei pazienti in fase acuta e impatta gravemente le capacità comunicative. La gestione della riabilitazione è variabile in Italia, con accesso limitato in alcune aree del paese.

Le linee guida raccomandano il trattamento logopedico per i pazienti con ictus in fase acuta e cronica, integrato con stimolazione non invasiva. Per quelli con afasia progressiva, si propone un approccio di neuromodulazione unito al trattamento logopedico. I costi per il Servizio Sanitario Nazionale ammontano a circa 16 miliardi di euro annui, con ulteriori 5 miliardi a carico delle famiglie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net