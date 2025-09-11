Lineapelle 2023: Innovazioni e sfide nell’industria della pelle

La 106esima edizione di Lineapelle si svolgerà nei padiglioni di Rho Fiera Milano a partire dal 23 settembre, con la partecipazione di 1.150 espositori provenienti da 37 nazioni. Questa manifestazione è la principale rassegna internazionale dedicata ai settori della pelle, accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici, e presenterà le collezioni per l’autunno-inverno 26-27.

L’industria della pelle comprende oltre 50.000 aziende e impiega più di un milione di persone, generando un fatturato di circa 170 miliardi di dollari. Tuttavia, il settore sta affrontando una congiuntura economica difficile. La produzione conciaria sta vivendo delle difficoltà sia in Europa che nel resto del mondo, con vendite in calo, sebbene le pelli ovicaprine abbiano registrato una diminuzione meno marcata rispetto a quelle bovine. Gli accessori e i componenti hanno anch’essi mostrato tendenze negative, mentre il comparto dei tessuti e materiali sintetici sembra più stabile.

Anche a valle della filiera, la situazione è complessa. Secondo Eurostat, la produzione di calzature in Europa ha registrato un calo del 6%, e quella della pelletteria ha subito una contrazione del 10%. I produttori di moda extra-europei mostrano una maggiore dinamicità, a eccezione della Cina. La maggior parte dei grandi gruppi del lusso ha riportato risultati semestrali in flessione, mentre settori come abbigliamento e arredamento risultano in una situazione meno critica.

Fino al 25 settembre, Lineapelle offrirà un laboratorio di confronti, presentando nuove idee e iniziative, tra cui workshop dedicati all’eccellenza artigianale e approfondimenti sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. L’evento comprenderà anche un AI Space, dove startup tecnologiche presenteranno soluzioni innovative per il settore lifestyle. Infine, debutterà un assistente virtuale AI sviluppato da Ingenium e Hevolus.