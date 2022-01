La linea per la scuola di Chiara Ferragni ha fatto molto discutere a inizio anno scolastico. Come ogni nuova attività che la Blonde Salad intraprende, del resto. C’era chi protestava sugli alti costi, quando in realtà anche per altri marchi i prezzi sono più o meno simili. Se ti piace lo stile, ci sono almeno 5 accessori da comprare.

Maxi quaderni, matite, gomme, astucci, un diario, ma anche un bellissimo zainetto rosa per contenere tutto quello che serve a scuola. Il set però è anche ideale per chi lavora o per chi nel tempo libero vuole sfoggiare uno stile sempre glamour e di tendenza.

La fashion influencer, moglie del rapper italiano Fedez e mamma dei piccoli Leone e Vittoria, ha collaborato con Pigna, uno dei marchi più famosi per quello che riguarda gli accessori indispensabili per la scuola e per l’ufficio. Una garanzia da un lato per un corredo scolastico certificato, sicuro e di altissima qualità. E dall’altro lato uno stile glamour garantito dal lavoro imprenditoriale di Chiara Ferragni, che tutto quello che tocca diventa d’oro.

Gomme Chiara Ferragni x Pigna, set 4 gomme assortite

Iniziamo da un gadget semplice, per la scuola e per l’ufficio, come le gomme per cancellare di Chiara Ferragni per Pigna. Il set da quattro gomme assortite, propone delle simpatiche forme sagomante: Eyelike rosa + Boss Babe + firma Chiara Ferragni + Love Fiercely. Ideali per l’astuccio, diventano anche ottime idee regalo, con quattro soggetti diversi che ricordano i simboli e la storia della più famosa influencer italiana nel mondo. L’oggetto, ovviamente, non è adatto ai bambini con età inferiore ai 36 mesi.

Pigna Astuccio – Pochette in Silicone Rosa CHIARA FERRAGNI

Dove mettere le gomme? Ma ovviamente nell’astuccio a forma di pochette in silicone rosa di Chiara Ferragni per Pigna, disponibile anche in azzurro con le matite o senza. L’astuccio è realizzato in morbido silicone, di colore rosa, delicato al tocco. È molto capiente ed è utile da portare ovunque e contenere tutto quello che vogliamo. Presenta l’Eyelike di Chiara Ferragni e il logo in rilievo, mentre la zip di chiusura è a effetto gold. Grazie al materiale di cui è composto, si lava molto facilmente. Un portapenne, ma anche una trousse e una pochette, super fashion, genderless e ageless, da avere sempre con sé. Può diventare anche un’ottima idea regalo per ogni occasione.

Maxi Quaderni Chiara Ferragni x Pigna, f.to A4, Assortimento Soggetti Mix Azzurro / Rosa, Confezione da 5 Quaderni

Nella linea per la scuola di Chiara Ferrragni per Pigna non potevano mancare i set di quaderni, nelle maxi confezioni da 5 nei colori azzurro e rosa e con tantissimi motivi diversi. I quaderni sono disponibili a quadretti da 4 e da 5 mm o a righe anche con margini. 80 pagine, con copertina personalizzata con Eyelike di Chiara Ferragni. Le fantasie delle copertine sono assortite: Matilda, mascotte, logomania, olografico. Inoltre le copertine hanno effetto olografico, touch a rilievo e a effetto opaco e lucido.

La prima collezione di Maxi Quaderni Chiara Ferragni x Pigna propone sette versioni grafiche genderless e ageless, colorate e divertenti, tutte da colorare. Inoltre le copertine sono in cartoncino rigido 240 grammi, mentre le pagine interne da 80 grammi FSC: la carta è prodotta con materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile, seguendo gli standard della certificazione internazionale FSC, a tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Diario 16 mesi 2021/2022 CHIARA FERRAGNI x Pigna

Per segnare compiti a scuola e appuntamenti come se fosse un’agenda, ecco il diario 16 mesi 2021/2022 di Chiara Ferragni per Pigna, da comprare direttamente sullo store di Pigna. Il formato è 13.x18 centimetri, mentre la copertina ha effetto olografico con Eyelike in rilievo. Questo diario propone un segnapagina in tessuto e all’interno ci sono anche gli sticker personalizzati da usare.

Ogni giorno si può essere glamour grazie alla prima collezione Chiara Ferragni x Pigna, con il diario agenda da Boss Babe pensato per tutti e per ogni età, con dettagli pop e messaggi che ispirano a credere sempre in se stessi. Inoltre il diario ha una tasca portadocumenti in cui inserire tutto quanto.

Chiara Ferragni Zaino da donna Rosa

Bellissimo lo zaino rosa da donna di Chiara Ferragni, per la scuola, il lavoro e anche il tempo libero. Lo zainetto compatto ma capiente è realizzato in saffiano Pu. Contiene una tasca nella parte anteriore con chiusura a zip e Patch “Eyelike” in silicone verde acqua. Lo zaino propone spallacci logati tono su tono, che sono regolabili. All’interno troviamo una fodera azzurra logata ton sur ton, con due tasche interne di cui una dispone anche di chiusura zip. Anche lo zaino ha una chiusura con zip. Le misure sono le seguenti:

lunghezza 21 centimetri

altezza 30 centimetri

profondità 9 centimetri

Lasciati conquistare dalla linea per la scuola di Chiara Ferragni.