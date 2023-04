Linea Oro Accappatoio Unisex Uomo/Donna Modello in Nido d’Ape – Cappuccio e Elastico in vita – 100% Cotone – Bianco – Super Assorenza, Antiumidità

L’accappatoio è un elemento importante per godere appieno di una doccia calda e rilassante. Emergere dai vapori e avvolgersi un tessuto morbido ma altamente assorbente, è un piacere quotidiano imprescindibile e Linea Oro, con il suo Accappatoio a Nido d’Ape, ti offre la soluzione per bilanciare nel migliore dei modi raffinatezza e praticità.Lasciati coccolare dal caldo abbraccio di questo prodotto di elevata qualità, realizzato al 100% in puro cotone e disponibile in tantissime varietà di colore, dalle tonalità più accese fino a colorazioni tenui e delicate.Grazie al tessuto pregiato da cui è costituito, l’Accappatoio a Nido d’Ape Linea Oro è in grado di garantire resistenza ai lavaggi e mantenere inalterate le sue caratteristiche nel tempo, senza sbiadire o irrigidirsi

COMPOSIZIONE: 100% cotone. Garantisce resistenza e notevole capacità di assorbimento grazie alla trama a Nido d’Ape. Delicato sulla pelle

Cotone

LAVAGGIO: in lavatrice, max 30°. L’alta qualità dell’accappatoio garantisce lavaggi senza perdita di colore e mantiene intatte le sue caratteristiche anche dopo un utilizzo continuo.

MODELLO: Vestibilità comoda; modello con cappuccio, cintura in vita e due tasche applicate sul davanti. Il tessuto interamente in cotone di alta qualità garantisce assorbenza e delicatezza. Asciuga velocemente, pensato per occupare poco spazio. Ideale per i viaggi.

