Un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio alle porte di Parma, nella zona di San Pancrazio, ha messo in crisi il trasporto ferroviario lungo la linea convenzionale Bologna – Piacenza.

Le fiamme sono divampate, per cause in corso di accertamento, lungo il tratto ferroviario tra le frazioni di Pontetaro e Fognano a Parma.

La vegetazione secca e il vento hanno alimentato le fiamme al punto di obbligare Rfi all’interruzione dei collegamenti ferroviari.

Diversi i treni cancellati e notevoli disagi per i pendolari.

Alle 21 Rfi ha comunicato che dalle ore 16.35 sulla linea Bologna-Piacenza convenzionale, il traffico ferroviario è sospeso tra Parma e Castelguelfo per un incendio in prossimità dei binari.

È in corso l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, treni a lunga percorrenza deviati su percorsi alternativi. Attivato servizio sostitutivo con autobus fra Parma e Castelguelfo.

Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate a regolare la viabilità. L’incendio ha infatti creato ripercussioni anche alla circolazione stradale a causa del fumo.