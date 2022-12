line up, programma e date

Nameless Festival 2023: la line up, le date e il programma completo dell’evento dedicato al meglio della musica elettronica.

Il Nameless Festival compie dieci anni e si regala una grande edizione nel 2023. Evento trasversale, atteso ormai non solo in Italia, ma in tutta Europa, continua a raccogliere consensi e, dopo il grande successo del 2022, ha deciso di rilanciare alla grande nel nuovo anno, con headliner di primissimo livello. Due di questi sono stati già annunciati, a diversi mesi dall’inizio ufficiale dell’evento. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i protagonisti del festival di Annone Brianza,

Nameless Festival 2023: le date

La nuova edizione della kermesse si terrà su tre giorni, il 2, il 3 e il 4 giugno, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (Lecco). In questo contesto naturalistico e spettacolare, davvero unico nel suo genere, anche questa nuova edizione del 2023 promette di regalare uno spettacolo da sogno per tutti coloro che amano la musica elettronica e dintorni.

Nameless Festival

Al momento non si conoscono molti dettagli sull’evento, ma sappiamo che sono già due gli headliner annunciati, e si tratta di nomi che fanno tremare i polsi agli appassionati: Paul Kalkbrenner e Skrillex. Per chi non li conoscesse, Paul è un dj tedesco di immenso talento, in grado di proporre produzioni piene di energia e pensate per trasportare gli ascoltatori, almeno con la mente, in mondi lontani dalla routine quotidiana, tra estasi, amicizia, amore e assurdità. Sonny John Moore, in arte Skrillex, è invece uno dei dj e producer più famosi al mondo, nominato per cinque volte ai Grammy, inserito per undici anni consecutivi nella classifica dei migliori dj e producer al mondo di DJ Mag. Insomma, un personaggio di caratura internazionale. Una vera garanzia di qualità.

I biglietti per il Nameless sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.

I primi dieci anni del Nameless

Nato nel 2013, fino a oggi, nonostante due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, il Nameless si è confermato un punto di riferimento per gli appassionati. L’unico festival al mondo in grado di riunire il meglio della musica elettronica internazionale con molti artisti italiani di grande livello, da Gué a Sfera Ebbasta, da Salmo a Noyz Narcos e Capo Plaza, senza dimenticare Afrojack, Tiesto, Lost Frequencies, Steve Aoki e molti altri.

A rendere ancora più spettacolare il festival il fatto che si svolga in un contesto naturalistico di altissimo livello, con spazi enormi immersi nella natura incontaminata a fare da cornice al palco e all”intero evento, uno dei più grandi show mondiali dedicati al tema della sostenibilità ambientale e organizzato a impatto zero per il territorio.