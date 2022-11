line up degli artisti del festival

Primavera Sound 2023: la line up, gli artisti e il programma del festival che si tiene ogni anno a Barcellona.

Blur, Depeche Mode, Kendrick Lamar e… Måneskin. Il countdown è terminato. Finalmente la line up del Primavera Sound 2023, classico appuntamento spagnolo con il meglio della musica internazionale, è stata svelata. Ed è un programma più ricco che mai. Per questa nuova edizione, che vede l’evento raddoppiare, con una serie di show previsti anche a Madrid, gli organizzatori sono riusciti a mettere insieme il meglio della musica pop, rock, metal, rap e alternative proveniente da tutto il mondo. L’appuntamento è al Parc del Forum dal 1° al 3 giugno e alla Ciudad del Rock ad Arganda del Rey dall’8 al 10 giugno. Due weekend consecutivi per uno spettacolo imperdibile.

Primavera Sound 2023: la line up degli artisti

Oltre duecento appuntamenti musicali in un solo grande evento, diviso tra le due maggiori città spagnole. Ce ne sarà come sempre per tutti i gusti al Primavera Sound, forse l’unico evento, insieme allo Sziget e al Coachella, in grado davvero di mettere in mostra la pluralità dei mondi che l’industria musicale può offrire.

Concerto

Dal K-pop alla techno, da rock e metal al rap. Ci saranno davvero artisti di ogni tipo, e nomi anche di grandissimo rilievo internazionale, come Blur, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Halsey, FKA Twigs, Calvin Harris, St. Vincent e anche la star di casa, Rosalía. E ad aprire le danze uno spettacolo unico dei Pet Shop Boys.

Anche i Måneskin al Primavera Sound 2023

Per la prima volta si uniscono all’allegra comitiva del festival di Barcellona e Madrid anche i Måneskin. La band formata da Damiano, Victoria e Thomas sarà protagonista nella terza giornata della kermesse, e parte in seconda fila rispetto agli headliner. Nella stessa giornata si esibiranno infatti Rosalía, Calvin Harris, FKA Twigs e St. Vincent.

Nomi altisonanti all’interno di un cartellone ricchissimo che prevede nel corso di tutte le giornate anche Skrillex, The Mars Volta, Arlo Parks, Beth Orton, Bad Religion, Pusha T, Ghost, Anderson .Paak, Diplo, Purple Disco Machine e tanti altri ancora.

Di seguito il post con l’immagine del cartellone completo:

I biglietti del Primavera Sound 2023

I tagliandi per poter assistere agli spettacoli della kermesse spagnola, in programma nel prossimo mese di giugno, sono disponibili dal 1° dicembre su DICE. Il prezzo per il pass che comprende per intero gli spettacoli del festival costa 325 euro più diritti di prevendita, mentre i singoli biglietti giornalieri sono venduti a 125 euro più diritti di prevendita. Il full pass per entrambi i festival, sia quello di Barcellona che di Madrid, è invece disponibile a 520 euro più diritti di prevendita.