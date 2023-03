Lindsay Lohan diventerà mamma: l’annuncio dell’attrice

Dopo Paris Hilton, anche Lindsay Lohan presto diventerà mamma. L’attrice di ‘Quel pazzo venerdì’ poco fa ha annunciato di essere incinta con un post Instagram.

“Siamo molto entusiasti dell’arrivo del nostro nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora che si apra questo nuovo capitolo della nostra vita! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per questa notizia”.

Lindsay Lohan su un possibile Mean Girls 2.

Così come le sue colleghe, anche Lindsay Lohan l’anno scorso si è detta pronta a recitare in un sequel di Mean Girls. L’attrice ha dichiarato che sarebbe tornata volentieri a vestire nuovamente i panni di Cady.

“Tutte noi saremmo molto contente di fare un secondo capitolo. Abbiamo i nostri impegni, ma troveremmo il tempo sicuramente. […] Saremmo felici di andare a Broadway per una sola settimana con tutte noi che interpretiamo i nostri ruoli di Mean Girls. Sì, sarebbe bello!. Se si farà mai un Mean Girls 2? Non so, ho sentito che vogliono fare un film musical e ho pensato: “Oh, no”. Non possiamo farlo, non sarebbe la stessa cosa”.

Anche Rachel McAdams ha rivelato di voler tornare a interpretare Regina George: “Sarebbe divertente interpretare Regina George in una fase diversa della sua vita e scoprire in che situazione si trova ora. Speriamo che Mean Girls abbia aiutato le ragazze a essere più gentili tra di loro, e non il contrario. Si tratta di qualcosa di realmente strano. Mi sento così fortunata nell’aver fatto parte di qualcosa che è durato un po’ nel tempo. Non è qualcosa che avrei mai immaginato potesse accadere nella mia vita“.