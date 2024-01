Lindsay Lohan alla premiere del remake di Mean Girls

A distanza di 20 anni dall’uscita di Mean Girls con Lindsay Lohan, al cinema debutterà il remake diretto da Arturo Perez Jr. e Samantha Jayne.

La trama è ovviamente la stessa (“dopo essere cresciuta in mezzo alla savana, l’adolescente Cady Heron si trasferisce in Illinois con la famiglia e qui deve fare i conti con l’habitat del liceo locale, dominato da Regina George“), ma il cast è totalmente cambiato per ovvie ragioni anagrafiche.

Il ruolo di Cady Heron che un tempo era di Lindsay Lohan nella versione 2024 è stato affidato ad Angourie Rice; mentre la celebre Regina George di Rachel McAdams è stata affidata a Renée Rapp. La tonta Karen interpretata da Amanda Seyfried ora è interpretata dall’attrice di origini indiane Avantika Vandanapu. L’altra mean girl, Gretchen, portata al successo da Lacey Chabert, ora è Bebe Wood. Il bellone della classe Aaron Samuels, un tempo Jonathan Bennett, ora è interpretato da Christopher Briney. I due amici di Cady, l’hippie Janis e la macchietta gay Damian, un tempo interpretati da Lizzy Caplan e Daniel Franzese, ora sono interpretati da Auli Cavalho e Jaquel Spivery.

I due “Damian” si sono pure incontrati alla premiere del film, qua sotto il video:

Jaquel Spivey, who plays Damian in 2024’s “Mean Girls,” and Daniel Franzese, who plays Damian in 2004’s “Mean Girls,” share a hug on the carpet at the premiere. https://t.co/nmMX4Jc0UN pic.twitter.com/hUvkcFsggJ — Variety (@Variety) January 9, 2024

L’unica attrice che ha recitato in entrambi i Mean Girls (2004 e 2024) è Tina Fey che in entrambi interpreta la signorina Norbury che ha portato pure a teatro nell’omonimo spettacolo.



Lindsay Lohan attends the “Mean Girls” premiere.

pic.twitter.com/5PL4qMKaUh — 21 (@21metgala) January 9, 2024

Lindsay Lohan looking stunning at the New York premiere of MEAN GIRLS (2024) pic.twitter.com/pvtdonETPT — Lindsay Lohan Fan Updates (@lavitalohan) January 9, 2024