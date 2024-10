L’Indonesia sospende le vendite di iPhone 16 e Apple Watch Serie 10

Il governo indonesiano ha emesso un divieto ufficiale alla vendita e all’uso degli iPhone 16 e degli Apple Watch Serie 10 nel Paese. Questa decisione è stata presa perché Apple non ha rispettato gli impegni di investimento assunti in Indonesia, dove aveva promesso di investire oltre 1,71 trilioni di IDR (circa 109 milioni di dollari) per lo sviluppo di strutture locali di ricerca e sviluppo (R&D). Attualmente, Apple ha investito solo 1,48 trilioni di IDR (circa 95 milioni di dollari), ovvero una cifra inferiore rispetto agli obblighi stabiliti.

Di conseguenza, il Ministero dell’Industria indonesiano ha bloccato il rilascio della certificazione IMEI (International Mobile Equipment Identity) per i nuovi modelli di iPhone 16 e Apple Watch Serie 10, rendendo così illegali la vendita e l’uso commerciale di questi dispositivi nel Paese. Tuttavia, come riportato dall’agenzia di stampa statale Antara, i turisti e il personale di bordo delle compagnie aeree potranno portare con sé fino a due dispositivi della serie iPhone 16 durante la loro permanenza in Indonesia, ma non sarà permessa la vendita di tali prodotti.

La legislazione indonesiana impone alle aziende straniere l’obbligo di garantire almeno il 40% di contenuto locale per operare sul mercato nazionale. Le aziende possono soddisfare questi requisiti producendo i prodotti localmente, sviluppando software in loco o istituendo centri di ricerca e sviluppo.

Il Ministro dell’Industria indonesiano, Agus Gumiwang Kartasasmita, ha rilasciato una dichiarazione severa riguardo a questa situazione, affermando che “se un iPhone 16 dovesse essere in grado di funzionare in Indonesia, posso affermare che quel dispositivo sarebbe illegale. Vi invitiamo a segnalarcelo”. Questo fermo orientamento del governo indonesiano testimonia l’importanza della conformità agli impegni di investimento e alle leggi locali per le aziende straniere che desiderano operare nel mercato indonesiano. La questione evidenzia anche le difficoltà che le grandi multinazionali possono affrontare nel soddisfare le normative imposte dai vari Paesi in cui intendono fare affari.