L’indizio, cosa dirà a Conte

Alle 11:03 di oggi, Beppe Grillo annuncerà un “delicato messaggio” riguardo al Movimento 5 Stelle. Per l’occasione, ha scelto una foto con Gianroberto Casaleggio, co-fondatore del movimento, scomparso nel 2016. Giuseppe Conte, attuale leader del M5S, ha minimizzato l’importanza dell’annuncio, affermando che non si aspetta nulla di rilevante e che si rivoterà, ma la tensione resta alta. Il messaggio di Grillo sarà al centro della riunione di Conte con i gruppi, acquisendo così un’importanza maggiore.

Le speculazioni riguardano cosa Grillo potrebbe annunciare, con l’ipotesi più forte che potrebbe decidere di impugnare lo Statuto del 2022 che ha conferito a Conte il ruolo di presidente. L’orario scelto per l’annuncio, le 11:03, coincide con la data dell’approvazione dello statuto, l’11 marzo 2022. Nonostante ci siano voci di tranquillità tra gli attivisti, si fa notare che non ci sono fondamenti solidi per una causa di tale natura, dato che lo statuto è in vigore da più di due anni e Grillo stesso ha partecipato alla sua stesura, generando potenziali conflitti d’interesse.

Se Grillo decidesse di procedere, potrebbe puntare sugli attivisti esclusi dai voti. Tuttavia, lo Statuto è stato approvato con alte percentuali e il numero di ricorrenti è esiguo. Esiste anche la possibilità che Grillo possa impugnare lo statuto, come suggerito da alcuni esperti, il che potrebbe portare alla decadenza di Conte.

Ma oltre alla questione statutaria, ci sarebbero altri strumenti nella mani di Grillo. Alcuni insinuano che possa rivelare “scomode verità” o riappropriarsi del simbolo del Movimento, obbligando Conte a formare formalmente il suo partito. Ci sono anche ipotesi che riguardano la possibilità da parte di Grillo di esortare all’astensione nel prossimo voto di dicembre o resistere a eventuali pressioni esterne.

La tensione cresce e le aspettative sono alte, mentre molti cercano di interpretare cosa possa significare realmente l’orario e il messaggio di Grillo. L’ex deputato Marco Bella ha dichiarato che la situazione è complessa e immagina Grillo come un combattente nel tentativo di mantenere la sua influenza all’interno del Movimento.