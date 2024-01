Lindbergh, il fondo statunitense Sun Mountain entra nel capitale con il 3,86%

– Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha comunicato che Sun Mountain Fund LP, investitore istituzionale con sede a Boston USA, ha raggiunto una partecipazione pari al 3,86% del capitale, detenendo 328.000 azioni ordinarie.

In particolare, dopo aver acquistato alcuni blocchi di azioni da altri investitori istituzionali a fine dicembre, Sun Mountain ha acquistato oggi sul mercato 70.000 azioni ordinarie pari allo 0,82% del capitale sociale a un prezzo per azione paria 2,20 euro per un controvalore di 154.000 euro da PINVEST S.r.l., società controllata dal presidente Marco Pomè, che ha voluto favorire l’ingresso di un investitore per lo sviluppo strategico del gruppo.

“Siamo entusiasti di essere diventati azionisti di Lindbergh – ha commentato Christian R. Solberg, partner di Sun Mountain – Apprezziamo le competenze del management e crediamo fortemente nel business model della società, oltre che nella sua capacità di generare crescita e valore di lungo periodo per tutti gli stakeholders”.

Il flottante di Lindbergh si attesta ora al 32,57%.