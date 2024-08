Lindbergh acquista ITR ed Eco Manutenzioni Impianti per 2,6 milioni di euro

– Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha sottoscritto l’accordo preliminare per l’acquisizione del 100% delle società ITR e di Eco Manutenzioni Impianti, entrambe operanti nella provincia di Roma.

Nello specifico, ITR, con sede a Ciampino RM, è attiva dal 1999 nell’ambito della riparazione, manutenzione e assistenza di impianti di riscaldamento e climatizzazione. Sempre a Ciampino, Eco Manutenzioni Impianti, di cui ITR è socia al 45%, svolge dal 2013 attività di installazione manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione.

Al 31 dicembre 2023, le due società hanno realizzato un giro d’affari complessivo di 3,1 milioni di euro e un EBITDA di circa 560 mila euro.

L’operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di gennaio 2025, ha un valore complessivo pari a 2,6 milioni di euro oltre a PFN e Capitale Circolante Netto valorizzati alla data del Closing, che verrà corrisposto come segue: 318.000 euro già versato per cassa alla sottoscrizione dell’accordo preliminare a titolo di caparra confirmatoria, 1.182.000 euro al closing per cassa, PFN + Capitale Circolante Netto valorizzati alla data del Closing, saranno versate per cassa entro 90 giorni dalla data del closing, e i restanti 1.100.000 euro suddivisi in 22 rate mensili da 48.000 euro a partire da febbraio 2025, e una rata finale di 44.000 euro, il tutto sempre corrisposto per cassa