L’indagine: Crescita dei farmaci omeopatici scelti da oltre 18 milioni di italiani

Nel nostro Paese, il 98% degli adulti conosce i medicinali omeopatici e il 66% ne ha acquistato almeno una volta. Nell’ultimo anno, circa 18,5 milioni di persone (37%) hanno utilizzato questi medicinali, evidenziando una crescente fiducia verso l’omeopatia. Questi dati emergono dall’indagine ‘Scenario e consumatori di medicinali omeopatici 2025’, realizzata da Eumetra per Omeoimprese, che ha coinvolto oltre 1.400 adulti. Il 54% degli italiani considera i medicinali omeopatici prodotti naturali, il 42% li percepisce privi di effetti collaterali e il 33% crede possano rafforzare le difese immunitarie.

Silvia Nencioni, presidente di Omeoimprese, sottolinea come l’omeopatia stia diventando una scelta comune grazie ai consigli di medici e farmacisti. I principali motivi per cui gli italiani si rivolgono all’omeopatia riguardano sintomi influenzali (33%), insonnia e stress (28%), e dolori muscolari (23%). Inoltre, il 44% ha acquistato medicinali omeopatici su prescrizione medica e il 52% grazie al consiglio del farmacista. Tuttavia, il 31% dei partecipanti desidera maggiori informazioni sui medicinali omeopatici, segnalando il medico di base come la figura più idonea per fornire tali informazioni.

La fascia d’età predominante tra i consumatori è quella tra 35 e 55 anni, con una maggiore prevalenza nel Nord-Est e Centro Italia. Nonostante la digitalizzazione, il 92% degli acquirenti predilige le farmacie fisiche, sebbene il 21% abbia acquistato online almeno una volta. Interessante è il 35% degli italiani che, pur non avendo mai comprato medicinali omeopatici, si dichiara favorevole al loro uso, suggerendo significativi margini di crescita per il settore.