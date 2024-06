Linda Stabilini e Rosa Chemical sono fidanzati: un anno fa lei su TikTok ha pubblicato un video particolare per lui

Si chiama Linda Stabilini la nuova fidanzata di Rosa Chemical: è una tiktoker e ora anche deejay. Il suo motto nei video è ‘bella raga’ e si è auto-eletta ‘queen dei manzi’. Prima che si trasferisse a Milano viveva a Lodi, in una fattoria, dove aiutava i genitori con la gestione degli animali (da qui il suo soprannome). “Io ho una fattoria, con mucche cavalli e maiali. Spesso aiuto mio papà con i lavori come guidare il trattore o spalare la cacca. Infatti nei miei video faccio vedere questi aspetti del vivere in campagna che piacciono molto ai miei follower. Poi ho tantissimi gatti perché li amo e ho anche delle capre, dei pony, delle oche, delle galline e dei conigli”.

I due fanno coppia fissa da un paio di settimane e nell’ultimo periodo si sono anche mostrati insieme su Instagram. Qualche giorno fa lei ha pubblicato una foto delle sue gambe appoggiate sopra un corpo maschile pieno di tatuaggi e oggi ha confermato che quello era proprio Rosa Chemical. Lui invece è stato più esplicito e oggi ha condiviso una storia insieme a lei in cui le dà un bacio sulla guancia.

Linda Stabilini e Rosa Chemical sono così la prima nuova coppia dell’estate. Una notizia anche per certi versi romantica, dato che lei ha sempre avuto una crush per lui, come testimonia questo video di TikTok che ha caricato sul suo profilo in data 13 gennaio 2023 sulle note di Comprami di Viola Valentino. “Quando lui si chiama Rosa Chemical” ha scritto sopra il video. Quando un utente le ha scritto “Stareste benissimo [insieme, ndr]” ha piazzato un bel like per togliere ogni dubbio.

Ecco le storie caricate da Linda e Rosa che confermano la loro relazione.