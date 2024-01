Linda Riverditi di X Factor si mostra dopo l’operazione: “Ve lo dico così”

Linda Riverditi, che tutti noi conosciamo grazie al suo terzo posto conquistato durante la 16esima edizione di X Factor del 2022, si è sottoposta a un’operazione per la rimozione dei s3ni.

Lo ha annunciato lo scorso dicembre (scusate per il ritardo) dopo circa un mese d’assenza dai social: “Rega ve lo dico così, un mese post operazione“. Cosa abbia fatto Linda Riverditi (che continuo a chiamare così perché è così che lei stessa si chiama sui social) è noto a tutti, il perché lo abbia fatto è personale.

Del proprio petto ne ha parlato anche su Threads in risposta a un suo amico che sosteneva di avere “meno petto” di lei.

Il portale Gay.it, raccontando la sua storia, è andato a riprendere un’intervista che aveva rilasciato al settimanale Oggi in cui aveva confessato di non sentirsi a proprio aggio con lo “stile femminile”.

“Ho passato un brutto periodo in cui ho preso dodici chili in un mese, poi l’estate successiva ne ho persi dieci, poi li ho ripresi, poi persi di nuovo. Tuttora non mi vedo bene. Non mi sento a mio agio in gonna e tacchi, non ci so neanche camminare, lo stile femminile non lo sento mio e non lo trovo comodo. Preferisco vestire così, con maglietta, camicia e pantaloni“.